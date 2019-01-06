〈北部〉印尼嫁來台11年 吳仙璇盼找到姑姑

2019-01-06

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕二○○七年自印尼嫁來台灣的新住民吳仙璇，十一年來帶著照片四處打聽失聯三十多年的姑姑下落；卻始終音訊全無，她希望社會大眾協尋，完成父親遺願。

三十一歲的吳仙璇說，姑姑本名賴美蘭，廿多歲時嫁到嘉義縣鹿草鄉的張姓人家，剛開始幾年每年書信往來，分享養育三女一子的喜悅，但不知到什麼原因，後來卻突然斷了音訊。

吳仙璇後來聽堂姑轉述，姑姑來台後從母姓改名游西蘭，突然失聯後，堂姑曾到嘉義尋找卻發現已人去樓空，未留下任何線索。

吳仙璇說，二○○七年她嫁來新竹縣北埔鄉時，父母因非常思念姑姑，特別叮嚀她盡力尋找，十一年來她四處打聽，可惜一直沒有好消息，父親也已過世。

吳仙璇曾請教命理師，研判姑姑還在世，住在偏遠山區，精神狀況不佳，她擔心姑姑可能因疾病的關係未能與娘家聯絡。

吳仙璇說，如果姑姑還健在，年約六十歲，最小的兒子應該也有三十歲了。

她說「無論過程再辛苦，我都要找到姑姑」，她不願放棄任何機會，希望透過有緣人的幫忙，一圓父親的遺願。民眾如果有她姑姑的消息，請搜索她的臉書留言，她會非常感激。

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