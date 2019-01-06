〈北部〉林智堅開直播 跨縣市拚新竹觀光

2019-01-06

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府力推暖冬旅遊，市長林智堅昨天開直播化身旅遊節目主持人，跨區到新竹縣寶山鄉扮「一日農夫」採橘子，逛城隍廟商圈，介紹「小智一日私房景點」，為行銷新竹觀光代言。

林智堅昨天首站到新竹縣寶山鄉「桔滿緣休閒農場」體驗採橘，透過鏡頭分享，又到新竹市城隍廟旁知名百年老店郭家潤餅，親製「不加香菜、花生粉多」的潤餅，再到手搖飲品名店「河堤上的貓」，品嘗兩杯店內招牌人氣飲料「咪咕嚕嚕」與「玉荷冰茶」。

林智堅並在護城河畔「迎曦飯店」的高樓層客房俯視「護城河第一排美景」，護城河、幸福廣場、新竹美術館與州廳（新竹市政府）盡收眼底。

林智堅說，市府配合國旅暖冬補助，推出「來去新竹住一晚」方案，有四十四家旅館業者加入，另號召近五十家在地美食業者響應，民眾只要出示旅館住宿證明，即可享有商家優惠。

此外，迎接豬年到來，二○一九新竹過好年活動邀請日本京都造型藝術大學團隊在知名藝術家森岡厚次帶領下，進駐新竹市，與清華大學藝術與設計學系學生共同創作八公尺高主燈「小豬太空人」，一身太空裝、手持望遠鏡看向遠方幸福街景，十一日將在東門城亮燈。

今年新竹過好年活動以「探索」為主題，二十五日下午六點在二二八公園開幕，屆時護城河周邊燈飾會一起亮燈，當天除邀請宇宙人樂團演出，現場打卡還送小紀念品。

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