〈北部〉去年空品監測 苗栗橘色警示激增6成

2019-01-06

〔記者彭健禮、廖雪茹、王駿杰／綜合報導〕環保署公布空氣品質監測結果，全台去年各空氣品質監測站，測得空氣品質指標（AQI）達橘色、紅色警示次數，較前年減少七○六次，但苗栗縣不減反增，橘色警示七十五次，較前年多廿七次，增加達六成，退步最多。苗栗縣環保局表示，影響AQI的因素很多，但縣內各污染物有顯著減量。

苗環局澄清 受氣候、外地影響

環保署統計，去年全台各空氣品質監測站測得AQI ，達到對敏感族群不健康的橘色警示有二○五七次，達對全民不健康的紅色警示二七七次，合計二三三四次，較前年橘色警示二六七一次、紅色警示三六九次，合計三○四○次，共減少七○六次；但苗栗縣去年橘色警示七十五次，較前年多廿七次，增加六成，在各縣市中退步最多。

縣府環保局秘書蔡政勳表示，影響AQI的因素很多，天候影響最為主要，而受境外（海外）、鄰近縣市、本地的影響，約各佔三分之一，但前兩者並非在地縣市可以掌控。

蔡政勳說，從AQI數據看來，苗栗縣去年空氣品質雖較前年退步，但去年度各污染排放量實際較前年少。

竹縣空品改善 較鄰近縣市好

新竹縣方面，縣府環保局長黃士漢表示 ，二○一八年AQI較二○一七年持續改善，全年平均AQI低於六十，較鄰近縣市好。粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放量持續減量，空品檢測濃度也持續下降。

竹市也變差 但強調污染源減量

新竹市政府環保局長江盛任則表示，新竹市二○一八年AQI達橘色警示三十六次，較二○一七年多八次，主要是因風力與雨量都減少，導致污染不易去除，但各污染源經管制及輔導改善後排放量均有減量，除細懸浮微粒PM二．五受氣候條件影響擴散不佳，其他空氣污染物監測濃度值均下降。

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