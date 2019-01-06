〈北部〉苗栗拍賣萬餘尾烏魚 20年新高紀錄

2019-01-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕烏魚素有「烏金」之稱，每年冬至前後為汛期，但受暖冬影響，捕獲量延後，苗栗縣南龍區漁會於前天終盼得「烏金」入港，並於昨天在龍鳳漁港拍賣一萬餘尾烏魚，吸引許多魚販競標，也創下當地近廿年來單日烏魚最多拍賣紀錄。

龍鳳漁港湧進魚販競標

烏魚對台灣沿海漁民而言，是海洋得天獨厚的恩賜，烏魚隨著冷氣團洄游，每年冬至前後十天是漁民年底最忙碌的日子。

南龍區漁會常務監事劉鐵麟表示，不過受暖冬影響，導致烏魚向南游動速度較慢，因此汛期也往後延，去年冬至（國曆十二月廿二日）以來，魚獲量不多，直至去年底到今年元旦天候轉冷，才陸續量多，前天漁船回港更傳出好消息，計有一萬餘尾。

漁會將一萬餘尾的烏魚裝成籃，昨天下午一點半在龍鳳漁港進行拍賣，因數量多，影響價格，昨天公烏魚每公斤七十元、母烏魚每公斤二百元，只有平日烏魚拍賣價格一半左右，但也帶動買氣，拍賣約一個小時，全數完售，也創下近廿年來單日烏魚拍賣紀錄。

母烏魚每公斤兩百元

劉鐵麟說，烏魚全身都具有經濟價值，除母烏魚有烏魚子，烏魚膘的營養價值高，又有豐富的賀爾蒙，吃了養顏美容，烏魚頭含有豐富的蛋白質、鈣質，可做為砂鍋魚頭的上好材料，因此烏魚又有「烏金」之稱，漁獲量關乎到漁民的年終收入。

港區英吉利餐廳老闆鄭啟民，昨天也一口氣標得一百尾；他說，剛拍完還沒宰殺，也不知道母烏魚的烏魚卵大不大，但近幾年入冬，烏魚魚獲一直都不多，這次搶了便宜，也會以招牌的烏魚米粉湯料理提供給消費者。

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