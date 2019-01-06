〈北部〉桃園污水道普及率 4年成長為3倍

2019-01-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市目前推動十二處污水下水道系統，除桃園地區等三處採BOT系統外，其餘九處都是公辦系統，全部完工可涵蓋桃園市卅三個都市計畫區內九十六％人口範圍；另，升格前用戶接管數只有二萬七七二六戶，截至去年底累積已達九萬一六八九戶，普及率從五．四六％提升至十六．七四％，四年來成長為三倍多。

目前推12處 44％在桃園地區

BOT系統部分，最大的是桃園地區，佔十二處總戶數的四十四％，其次是中壢卅二％，埔頂僅有二％。十二處只有復興系統完成接管，並公告為污水下水道使用地區，其他系統仍在進行相關建設中，涵蓋戶數最多的桃園地區系統，位於蘆竹區的水資中心第一期工程已經在營運中，第二期擴建工程預計明年完工。

機捷A7系統 污水廠明年完工

中壢、埔頂系統還在進行地上權訴訟，目前都是勝訴狀態，次幹管已先行埋設，市府規劃水資中心完工後可同步用戶接管；而攸關A7合宜住宅民生污水處理問題的機場捷運A7站系統，家戶管線已鋪設、尚缺污水廠建設，污水廠已於去年十月開工，明年完工後可日處理四千五百噸污水。

預估6年後 接管率可達6成

市長鄭文燦表示，桃園升格前，污水下水道接管率為六都之末，如今十二個系統分別就定位，接管率到達十六％，接管戶數超過九萬戶，預定六年後達到六十％，再增加卅萬戶。

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