〈北部〉留「住」遊客 大溪老城區有民宿了

2019-01-06

〔記者許倬勛／大溪報導〕大溪是桃園最早發展的地方之一，素有「總統鎮」美譽，歷經清朝、日治時代及西方文化洗禮，和平路、中山路等老街保有完整的巴洛克式建築，老城區有大溪公會堂、李騰芳古宅等景點，在交通部觀光局公告修正民宿管理辦法後，市府去年四月中旬開放在大溪老城區申設民宿，去年底順利輔導第一間民宿「四季行館」申請通過，並在昨天舉行揭牌儀式，成為大溪老街第一家民宿、也是大溪觀光與老屋活化的指標。

去年2案申設過關 昨首家開張

觀光局公告修正民宿管理辦法，開放「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿，大溪老城區屬於觀光勝地、符合管理辦法條件；市府觀光旅遊局觀光管理科科長李復華表示，市府開放申設初期，民眾因不諳法令，擔心老房有違建、沒有使用執照等問題，始終停留在觀望階段，直到去年九月成立「民宿設立諮詢中心」，市府協助調查老城區內土地建物現況，並舉辦多場說明會、民宿經營輔導課程後，業者轉而開始積極詢問，截至去年十二月共有兩家符合資格、四家會勘中，都是有年代的老屋。

老屋活化拚觀光 市府開課輔導

觀旅局指出，過去大溪老城區因缺乏旅社、民宿，前來觀光的旅客總是當天來回、來匆匆去匆匆，無法細究小鎮魅力，而老城區內的建物多為年代久遠的民宅，內部狹長並以天井將空間分割，挑高的屋頂及磚瓦修建的高牆極具特色，符合民宿設置精神及老屋活化條件，未來民宿持續增加後，可望帶動夜間觀光，也可緩解當地交通狀況。

百年木器廠變民宿 窗景就像畫

昨天開幕的「四季行館」坐落於中央路上，前身為百年木器工廠，周邊有著名的天祥戲院、打鐵店、家具行等當地特色店家，民宿內共有五間客房，從民宿後方望去，可一覽大漢溪及崁津大橋美景，晚上還能聽到蟲鳴鳥叫。民宿老闆曾文中是大溪子弟，從事室內裝修、石材經營，他說，前年十月相中這間待售的百年木器工廠，起初是想裝潢後與家人自住，但常聽聞朋友來大溪玩找不到住處，加上適逢民宿管理辦法修正，便萌生經營民宿的想法，希望能與更多人分享這間有歷史、有美景的「家」。

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