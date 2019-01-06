〈中部〉《台中》換了市長 捕蜂抓蛇又轉回消防局

2019-01-06

〔記者許國楨、黃鐘山／台中報導〕前市長林佳龍去年動用預備金委外負責捕蜂抓蛇，未料新市長上任後，今年又將該業務踢回消防單位，引起消防員總是被當「細漢」的怨嘆，連立委補選參選人王義川都替打火弟兄抱屈，建議市長盧秀燕追加預算，或以第二預備金委託專業單位執行，分擔消防人員繁重勤務。

消防局要基層不要抱怨

台中市消防局上月廿六號擴大局務會報說明，去年十月市府農業局委外捕蜂抓蛇業務，是前任市長林佳龍動用預備金先發包，因今年還沒編預算，所以無法繼續委外，捕蜂抓蛇業務暫時又交回消防，要求基層不要抱怨或發牢騷，以免引發民怨。

市府：動用預備金 2月委外

市府表示，民眾通報捕蜂抓蛇相關業務，農業局與消防局共同協商，由農業局儘速完成委託專業單位執行，已動用市長預備金，預計二月就能委外發包；完成委外之前，請消防員幫忙只是暫時的，民眾安全不會有空窗期問題。

消防員怨總是被當細漢

消防員得知此事，除質疑是不是市長換人做，政策就改變呢？還怨嘆總是被當「細漢」，說好的不再捕蛇蜂呢？中華民國消防員工作權益促進會也發文市府要求重視此事，並表示，台中市消防人力明顯不足，缺額已是六都之冠，捕蜂抓蛇業務再交回，更增加消防員在救護救災的工作壓力。

王義川則為打火弟兄抱不平表示，長久以來，消防人員忙於救難及救災已相當辛苦，過去林佳龍市長希望讓消防人員專注本業，也讓專業回歸到農業；但市長盧秀燕上任後，卻再度將捕蜂捉蛇任務轉由警消同仁協助，希望不要為了三千萬預算，增加消防弟兄的勤務。

前市長林佳龍去年動用預備金委外負責捕蜂抓蛇，未料新市長上任後，今年又將該業務踢回消防單位，引起消防員總是被當「細漢」的怨嘆。（資料照）

六都捕蜂抓蛇職掌

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/