〈中部〉《台中》全市霧濛濛 盧秀燕：加速落實改善政見

2019-01-06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市前天空氣品質指標（AQI）亮橘黃燈，昨一度全境呈現警戒橘，市長盧秀燕表示，為加速落實改善空污的政見，並反映市民的心聲，強調空污問題不能迴避，希望中央和台中市在環保減污的政策目標是一致的，攜手努力改善空氣品質。

盧在選前提出中電不北送、不改善空污停發中火機組執照、發起反空污公投與向台電求償四大政見主張。

中南部這兩天空品差，台中市十六座測站AQI大多呈現警戒橘，中午過後一度全境亮橘燈，豐原、文山、梧棲等測站AQI都超過一二○，全市霧濛濛，指標污染物皆為細懸浮微粒PM2.5。

興大教授：環署低估空污值

中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，空品值如果環保署未做手動校正，或以交大環工所教授蔡春進評估，認為環保署可能約低估空污值十五％，還原正確值，則應剛好超過日均值標準。以中部居民對空污的感受，如果說昨天空品未超標，相信大部分民眾不能接受，建議環保署修改有問題的打折公式。

另外，中火戶外儲煤場是台中最大的儲煤場，有六十八公頃大，一年法定許可限量可堆置兩千零七十五萬噸生煤，主婦聯盟台中分會執委許心欣質疑，依台中市生煤管制自治條例，中火須在今年底完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，但中火去年才發包室內煤倉工程，預計二○二二年才會完成，市府是否會 開罰。

生煤露天堆置 環局長：開罰

環保局長吳志超表示，包括中火共八家公私場所生煤露天堆置，將以違反空污法未依核發許可證內容進行操作，處十萬至兩千萬元罰鍰。

台中空氣品質指標

台中火力發電廠的露天堆煤場約95個足球場大，產生空污逸散源。（記者蔡淑媛攝）

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