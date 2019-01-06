〈中部〉空品差 竹山人：別再牽拖中火了

2019-01-06

〔記者林良哲、陳鳳麗／綜合報導〕因東北季風減弱，中部以南擴散條件轉差，彰化、南投昨天空灰濛濛的，空氣品質已持續兩天處在橘色或紅色警戒，彰化線西上午的空氣品質指標（AQI）一三九，下午更衝破一五三，達到「紅爆」，是中部地區最差的。竹山鎮民說，中火有一半機組在歲修，空污照樣嚴重，這次不能再牽拖中火是禍首了；彰化人也說，更換政權後，說好的「藍天再現」到底在那裡？

面對空氣品質無法改善，不少網友紛紛在網路上發言質疑，有人問：「不是說換政權之後就會藍天再現嗎？」有人則嘲諷道：「藍天是指『藍營的天下』，跟空污染改善沒關係啦！」竹山鎮民心情很哀怨，在地方臉書留言「誰來救救竹山人啊？」

也有鎮民說，選前都抗議台中空污飄過來，還說台中火力發電廠是禍首，但這兩天中火五機組停機，空污照樣嚴重，不能再牽拖是中火讓南投空氣變糟。

線西、竹山人都很哀怨

近日因氣候之因素，霧霾分別從南方及西方（海面）向內陸瀰漫開來，彰投昨天一大早，空氣品質相當不好。民眾表示，早上一開門就看見八卦山一片霧茫茫，連山上的彰化大佛也呈現「朦朧美」。線西更是紅害嚴重，中部地區空品最差地方，彰化市、二林鎮在中午之後也都超過一三○。南投竹山測站空品指標AQI都是全縣最高的，昨晚南投、埔里空品指標已降為黃色的普通，竹山卻從橘色升高為紅色的警示。

到了晚間南投和埔里測站的AQI數值下降為九十八和七十三，皆變「普通」，唯獨竹山變得更惡劣，AQI數值升為一五四，再度變成紅色警示。

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