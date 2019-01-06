〈中部〉亞洲最大鳥園 草屯明年春天開幕

2019-01-06

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮郊區有座已小有名氣的私人鳥園，業者與新加坡鳥園團隊合作，打造號稱「亞洲規模最大」的鳥園，環評已過關，現只剩最後一項排水計畫即可拿到開發許可，業者希望能趕在二○二○年的春天開幕，讓草屯鎮躍升為觀光新市鎮。

這座位在草屯鎮富寮里的私人鳥園，佔地十八公頃，園內原本就有不少鳥類和小型動物，業者游家富前年曾短暫開放讓草屯鎮民進入散步、參觀，消息經網路傳播而爆紅，遊客車潮讓聯外道路大塞車，業者游家富趕緊喊停。

游家富從小的夢想就是建一座動物園或鳥園，前年開始籌備，擬以廿億元打造亞洲規模最大且多樣性的鳥園，游家富預估春節前可取得排水計畫許可，春節過後即要進行開發建設。

引進200多種鳥類、6000多隻

游家富表示，與新加坡鳥園工作人員所組的團隊合作，該座佔地十八公頃的鳥園，園內還有迷你動物園區，會有三十多種迷你動物，而鳥類則會有二百多種類、總數約六千多隻的鳥類。

架設六大天網 讓遊客與鳥互動

游家富也說，園內會架設六大座天網，一座天網都有二千到三千坪大，讓遊客能與鳥類互動，另也會設置鳥類表演區，建設以自然生態方式來主，即使是面積四千多坪的餐廳、賣店和咖啡博館，也都會以不破壞環境方式建造。

目前南投縣內目前已有鳳凰谷鳥園，現由自然科學博物館管理，飼養禽鳥類約三百種，游家富說，鳳凰谷鳥園的鳥類是傳統的展示，未來自己打造的鳥園突破台灣現有的模式，有信心會是讓大家耳目一新的國際級鳥園。

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