〈中部〉負債逾400億 彰化縣長：施政要改變

2019-01-06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕負債超過四百億元！彰化縣長王惠美昨天表示，她接任縣長後發現，彰化縣的負債竟然已超過四百億元，施政若不改變，明年預算可能編不出來！現在只能「該省的要省、該花的才花」，至於營養午餐、社會福利、縣府人事與業務，都要通盤檢討。

王惠美昨天出席和美花海節時，向在場民眾主動提及彰化縣財政困境。她說，上任後才發現，縣府目前帳目上「看得見」的債務約有二六一億元，「看不見」的債務約一五○億元，合計債務四○九億元，這些債務幾乎等於以往彰化縣一年的總預算。

人事趨向於遇缺不補

王惠美強調，面對這樣的財政狀況，未來施政要有相當的改變，否則可能明年連預算都編列不出來，請給縣府團隊一點時間調整。至於要如何「調整」？王惠美說，現在已進行人事跟業務的檢討，有的可整合，而不需要的活動就拿掉，人事就遇缺不補，或是加以整併，慢慢把人事經費省下來。

檢討國中小營養午餐

在社會福利部分，王惠美表示，營養午餐以及其他社會福利，會做通盤檢討，最後會跟大家一併做報告。至於縣議員建議的小額配合款部分（每位議員每年五百萬元），王惠美則強調，這都還在做檢討，全彰化縣工程費用只編五千萬元，在配合款部分，財源都還在找。

而目前縣府今年預算在去年十一月就已完成審議，歲入預算四七二‧三六億元，歲出預算五○○‧七一億元，負債比三十六‧六三%，在公債法上限之內；比前年負債比三十六‧九一%略高。而彰化縣今年歲出預算金額主要用在發放現金的社福、免費國中小營養午餐，以及道路橋樑工務和治水建下水道水利預算；營養午餐部分，預算有編足，三六九重陽敬老禮金部分，全年所需經費約為八億元，目前預算編列約七億元，短編約為一億元。

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