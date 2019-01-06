〈中部〉嘉義隊、紐約客尬街舞 小英來打氣

2019-01-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕蔡英文總統昨晚出席在嘉義市舉行的「嘉義築夢者對抗紐約冠軍隊／城市捍衛賽」街舞大賽，她表示，這是國際性的大賽，也是街舞史上重要的Battle（爭霸戰），讓嘉義成為Bboy（霹靂舞）文化的首都，她歡迎紐約隊來台，替嘉義隊伍加油，讓世界看到嘉義的厲害，也看到台灣人的志氣。

蔡英文昨晚八點以「神秘嘉賓」進場，觀眾突見總統蒞臨，紛紛鼓掌、尖叫，蔡跟嘉義市長黃敏惠握手、寒暄，隨即觀賞比賽與表演。

黃敏惠說，嘉市重視文化藝術，曾辦理多年街舞比賽，造就街舞風氣，公園、廣場都是練習及切磋舞技的地方，看到舞者為了夢想而苦練並勇敢追逐，她給予他們鼓勵。

比賽於昨晚七點在嘉市港坪運動公園體育館進行，嘉義縣長翁章梁、立委李俊俋與蔡易餘也出席為嘉義隊加油；台灣、紐約兩隊除透過影片嗆聲，一出場還互尬手勢、舞步叫陣，為贏得冠軍，各自使出渾身解數，展現精湛舞技。

與市府共同主辦賽事的扶輪社三四七○地區總監賴進發表示，希望藉比賽讓青少年、民眾接觸街舞，同時宣導反毒觀念。

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