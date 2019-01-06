〈中部〉斗六慈醫揭牌 強化老人醫療、居服

2019-01-06

〔記者林國賢／雲林報導〕慈濟醫院斗六診所改制斗六慈濟醫院，證嚴上人昨天親自參加揭牌，期許醫師們視病如己，成為貼心的醫院。

增手術室 門診手術不必轉大林

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰表示，斗六慈濟是慈濟第七所醫院，有大林慈濟做後盾，原有廿二個科別門診將增加診次，同時增設手術室，骨科、外科、泌尿科、整形外科、耳鼻喉科門診手術均可在斗六進行，不必再轉至大林慈濟，節省病人往來奔波麻煩。

簡瑞騰說，醫院初期設置卅床病床，因應健保政策，收治急性後期照護患者或其他需長期住院、復健的病人，方便家人就近照顧；而雲林縣老人及身障比例皆排名全國第二，斗六慈濟醫院將強化老人醫療及居家服務，加強就診的便利性與慢性病的照護。

他說，醫院五樓目前已開辦長照社區據點，未來將擴展為長照中心，照顧更多長輩，並結合在地慈濟志工，舉辦更多義診、往診、社區健康講座。

證嚴上人致詞時表示，慈濟醫師們很重視病患的病痛，視病如己，不只是如親，「病人的痛，我的痛，病人的苦，我的苦。」她真的很感恩，每一家醫院的院長都有做到。

證嚴上人勉視病如己

斗六慈濟醫院於二○○三年承接興建中的斗六漢鎮醫院，一圓林漢鎮醫師回饋地方遺願，十五年來共看診近二七八萬人次，行政院衛福部於去年七月核准通過改制為斗六慈濟醫院。

雲林縣有十六家醫院，其中三家區域醫院，十三家地區醫院，二百床以上的有台大雲林分院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港醫院、彰基雲林基督教醫院。

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