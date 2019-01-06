〈中部〉兩個月23萬尾鰻苗 嘉義漁民樂撈鰻金

2019-01-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕捕鰻苗季才過一半（約兩個月），拜去年底幾波寒流之賜，捷報連連，至去年十二月底，嘉義沿海已捕獲逾廿三萬尾，有漁民一晚抓到上千尾，十萬元入袋，賺到優渥年終獎金，但晚上出海作業得忍受刺骨寒風，十分辛苦。

上一季總漁獲量約27萬尾

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，台灣捕獲的鰻苗屬「日本鰻」，在太平洋馬里亞納群島附近海域孵化，每年十月至翌年三月被北赤道洋流及黑潮傳送至台灣沿岸，我國為了保護鰻魚資源，規定只能在每年十一月一日至翌年二月底捕捉鰻苗，上一季因捕獲量稀少，展延至三月底，嘉縣總漁獲量約廿七萬尾。

元旦以來 每日捕獲上萬尾

原本有人擔心多捕撈一個月鰻苗，可能造成惡性循環，導致這季鰻苗產量更少，但嘉義區漁會統計去年十一、十二月，嘉義沿海共捕獲廿三萬尾，每尾價格從一百一十元降至八十五元，而自元旦以來這幾天，每天仍都有上萬尾捕獲量，如果維持目前熱況，價格可能繼續滑落。

每尾85元 量續增價恐滑落

東石鄉一名吳姓漁民說，在攝氏十來度低溫的夜晚，頂著冷颼颼北風開船出海撈捕鰻苗，可是幾家歡樂幾家愁，有人捕到上千尾，賣了十萬元，有人寥寥無幾，做了一晚白工，還不夠支付油費，鰻苗年終獎金真的不好賺。

嘉義區漁會課員陳宏聰指出，鰻苗交易時，數量少就一隻一隻計數，量多無法一一細數就要過磅，一公斤鰻苗大約五千尾。

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