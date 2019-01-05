〈南部〉南市防非洲豬瘟 軍方助落實場區消毒

2019-01-05

〔記者楊金城、王捷／台南報導〕非洲豬瘟疫情逼近台灣，防疫視同作戰，國防部台南市後備指揮部指揮官王之聖昨天拜會市府農業局長李朝塘，商議非洲豬瘟疫情爆發時的應對措施。李朝塘表示，南市非洲豬瘟防治應變中心已在上月成立，萬一有疫情也將請國軍全力協助，力求將疫情損害降至最低，因目前無疫情，國軍必要時可協助養豬場消毒。

市長視察台南機場 下週辦防疫演習

市長黃偉哲昨天也到台南機場視察防疫作為，迎接金門落地旅客發給防疫文宣，呼籲不要帶違禁品來台，他說，南市下週將進行豬瘟防疫演習及肉品抽查等防疫工作。

台南市是全台第四大養豬縣市，現有六三五場、飼養頭數近五十七萬頭，年產值約七十七億四千多萬元。

台南市非洲豬瘟防治應變中心上月十日在動物防疫保護處開設，並在永華市政中心召開第一次工作會報，因無疫情發生，僅做各局處業務工作的調配，防疫業務由動保處執行，一月十日將召開第二次工作會報。

動保處指出，現階段持續加強養豬戶防疫宣導、獸醫師檢查、抽血監測、輔導養豬場加強門禁及落實消毒、肉品市場消毒及查核、防疫物資整備及人員教育訓練等。

市府輔導改餵飼料及離牧補助

南市並配合農委會辦理廚餘養豬戶轉型及退場補助措施，飼料差額補貼每頭二千二百元為限，一次性補貼，並不得再餵養廚餘，也有自願性離牧補助，鼓勵豬農退場。

李朝塘說，對非洲豬瘟疫情防範必須超前部署，做最壞打算，與南市後指部有共識，未發生疫情時，請國軍調派化學兵協助消毒設備較不齊全的小型養豬場進行消毒工作；若發生疫情，必須執行撲殺作業，必要時由國軍協助將豬屍搬離豬舍，完成撲殺後，請化學兵協助豬場、周邊環境、鄰近道路消毒；若大型機具不足時，請國軍工兵部隊協助支援人員及機具。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/