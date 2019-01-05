〈南部〉豬瘟應變中心開設 李四川：防疫已啟動

2019-01-05

〔記者蔡清華／高雄報導〕遭行政院點名，高市未設防疫應變中心，高市副市長李四川表示，在疫情剛開始之初，高市早已成立「非洲豬瘟防疫小組」，由市府秘書長召集農業、環保、衛生、海洋等相關單位啟動四道防疫防線，昨天也已配合中央於下午五時前開設防疫應變中心，對防疫工作一直非常重視。

政院點名慢半拍 昨緊急開設

李四川指出，高雄市政府已於日前召開跨局處防疫會議，並設四道防線防疫，由農業局輔導肉品市場及養豬場加強門禁管制及消毒工作；衛生局查緝市售違法中國豬肉製品；環保局列管廚餘養豬場，要求蒸煮後才能再利用；海洋局配合海巡署等單位，加強港口查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。

廚餘回收焚化 列管豬場加強稽查

高雄有五百廿家養豬場及四處肉品市場，由於爆發非洲豬瘟的國家多指向廚餘養豬是高風險及病毒傳播關鍵，環保局每天收受養豬廚餘約九十至一一○噸，今年起將回收的養豬廚餘瀝水降低含水率後，再進行焚化的後續處理。另外，列管卅六戶廚餘養豬場，連日來加強稽查，要求業者蒸煮後才能再利用，以阻絕病原傳播途徑，避免成為防疫漏洞。

輔導廚餘養豬戶轉型、改用飼料

此外，市府配合中央推動廚餘養豬戶轉型政策，針對土地合法使用的業者提出退場補助，依豬舍面積等三個等級計算，提供最高五十萬元獎勵金，加上相關拆除補助，最高可獲得六一七．五萬元；並鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，每頭飼養九個月，最高可補助二千二百元。

加強場區、人員、運輸車輛消毒

人員及車輛也可能造成傳播，昨天已發放消毒水給五百多家養豬場，自我管理外並加強場區消毒，尤其飼料、運輸車輛等交通工具，防堵人員、機械性傳播。

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