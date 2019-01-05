〈南部〉《觀察筆記》恨正長

2019-01-05

中國來的非洲豬瘟在家門口！

台灣嚴陣以待，當年口蹄疫兵敗如山倒的記憶猶新到聽見豬瘟就驚恐。仔豬從一隻近三千元到五十元仍無買主，四處放生，豬場一處處倒，飼料公司倒，飼料外務跑路，那陣子都是愁慘霧的消息。

農村幾近破產，政府趁此對養豬業整理準備寒冬過後新生。

這是往事，回憶中有著中國衝擊的強烈因素。這一次中國的嚴重豬瘟又在金門發現，會殺進台灣，境外阻絕得了嗎？

好像跟中國對幹一樣，就是要在金門殲滅豬瘟！那一回要不是金門大捷，台灣老早被統一了，從廈門繞鼓浪嶼的船導遊在近金門時，會告訴遊客戰爭片段，兩邊解讀不同，總是立場。

但是人命和人性尊嚴是被忽略不提的，征服，好像是極權國家執政者的使命、是追求歷史殿堂的踏腳石。

蔡英文批他們豬瘟都不通報要怎麼一家親，說得貼切。彼岸無情到不放棄對台灣使用武力，也不通報疫情，更在世衛組織卡我們進去的關，情何以堪？

習近平可知怨？ （資深記者黃明裕）

（資深記者黃明裕）

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