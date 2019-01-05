〈南部〉傳承魯凱歌謠、編織 夫婦獲表揚

2019-01-05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕瑪家鄉三和村的魯凱族藝術家彭水光、杜夏連夫妻，長年投入原住民文化藝術保存與傳承，分別獲登錄為屏縣傳統表演藝術保存者及傳統工藝保存者，昨由縣府秘書長邱黃肇崇頒授證書，表彰兩位藝師在無形文化資產的奉獻與成就。

彭水光登錄為傳統表演藝術保存者

八十一歲彭水光是牧師，別名撒卡勒（sakale），長年致力魯凱歌謠文化研究及傳承，自小參與好茶部落各式祭儀學習，並擔任祭典引唱人，從事傳統歌謠創作，傳唱文化歷史與生活記憶，二○○四年還以個人首張專輯「台灣魯凱族百年前歌謠」拿下金曲最佳原住民語演唱人獎。

彭水光今年獲屏東縣政府登錄為傳統表演藝術保存者，他除有音樂長才，出身雕刻世家的他，也精通木雕、石雕，工藝與音樂等表現，在全國競賽至少拿下六個冠軍，他還成立文物館，保存文化也培育年輕人才。

杜夏連獲登錄屏縣傳統工藝保存者

七十二歲杜夏連擅長編織、珠繡、縫紉與月桃葉，與老公彭水光深耕藝術創作，舉凡木雕、織布或勾織網袋工藝，都呈現出原住民的素樸質感，雙手編織出魯凱文化紋理，深獲族人肯定，此次獲登錄為屏縣傳統工藝保存者。

屏縣文化處表示，依去年修正的原住民族文化資產處理辦法第九條規定，設置原住民族文化資產審議會認定保存者，在彭水光、杜夏連登錄後，原住民表演藝術類共有七人、傳統工藝共兩人獲列入。

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