〈南部〉小型養豬戶數量、位置 台東將調查

2019-01-05

〔記者黃明堂／台東報導〕防堵非洲豬瘟，台東縣政府農業處表示，昨天上午已經召開緊急應變會議，成立應變中心，並預定下週一針對廚餘養豬討論對策。當前防疫最大的難題是散布各處的小型養豬戶，幾乎都使用廚餘。

成立應變中心 將輔導轉用飼料或離牧

金門漂流死豬確定感染非洲豬瘟，行政院院長賴清德昨點名全台八縣市尚未成立應變中心，台東縣名列其中；台東縣農業處副處長許家豪表示，昨天上午即召開應變會議，由副縣長張志明主持，即日起開設應變中心。

許家豪說，台東縣約有八萬頭豬，取得畜牧登記證的大型養豬場有四十一戶，只有一戶使用廚餘養豬，而且擁有完善的蒸煮設備，歷次檢驗都合格，如果禁用廚餘養豬，將直接衝擊全縣廚餘出路。

他說，在大型養豬場之外，台東有很多零星、不須取得畜牧登記證的小型養豬戶，或者養一兩頭自己宰殺，這部分很多使用廚餘，且無蒸煮設備，這是防疫最困難之處，應優先停止使用廚餘，或者離牧。

許家豪表示，縣府將輔導廚餘養豬業者，轉用飼料或參加退場補助方案，以有效降低發生風險，下週一將邀集相關單位開會，會請各鄉鎮市公所確實調查小型養豬戶的位置及數量。

此外，台東縣動物防疫所、農業處及環保局將持續對廚餘養豬場執行查核工作，加強輔導及查核縣轄內畜牧場消毒、人車管制等生物安全防疫工作。

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