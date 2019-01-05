〈南部〉屏縣廚餘養豬戶 補助改飼料、退場

2019-01-05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕憂心非洲豬瘟襲台，屏東縣政府農業處已成立應變中心，昨到萬丹、九如鄉公所舉辦輔導廚餘養豬戶轉用飼料及退場措施說明會，有一百七十戶廚餘養豬戶參加；縣府並加強養豬場消毒，至今已超過六百九十場次。

縣府開說明會 即日起可申辦

縣府農業處長黃國榮表示，為輔導屏縣廚餘養豬戶轉用飼料或自願退場，目前廚餘養豬戶轉用飼料者，每頭豬隻將可獲得二千二百元飼料費補助，自願退場者按豬舍設施及面積，每平方公尺可獲一千八百至一千兩百元不等拆除補助，按拆除總面積大小，也有二十萬至五十萬不等的退場獎勵金，有意願申請者即日起至三月底可向所在地鄉鎮市公所申辦。

屏縣千餘戶養豬戶中，有二百五十二場為廚餘養豬，對昨天未到場參加說明會的養豬戶會請畜牧場所轄公所通知，對於未具蒸煮設備的廚餘養豬場，將優先輔導轉用飼料或退場。

縣府從去年八月起加強各養豬場的消毒，至今超過六百九十場次，並與屏東縣獸醫師公會建立合作關係，在鄉鎮市公所獸醫人力不足時，即全力支援屏縣各鄉鎮市防疫。

屏東縣養豬協會理事長郭新發指出，非洲豬瘟不像口蹄疫的傳染速度那麼快，只要防疫做得嚴密就有希望防堵。

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