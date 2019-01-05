〈南部〉南市府加速開發新吉工業區 2家營運33家建廠中

2019-01-05

〔記者楊金城／新營報導〕新吉工業區自二○一五年十月起園區開發採公共工程與廠商建廠同步施工，大幅縮短廠商建廠時程，以利儘早營運，目前已有禾聯碩及新合發兩家營運，另有卅三家積極建廠中，預計年底將有卅％廠商完成建廠，可帶動區域經濟及提供就業機會。

今年底3成廠商完成建廠

市府經濟發展局代理局長蕭富仁表示，位於安南區和安定區的新吉工業區，全區道路已在上月通車，工業區服務中心預計三月底完工，屆時將成立管理機構以服務廠商，並維護管理區內公共設施。而公共停車場、公園景觀工程、污水處理廠也將陸續在年底完工。

蕭富仁說，新吉工業區預計二○二○年八月完成開發後，可提供一百五十家廠商營運，為台南市增加三百八十億年產值及九九三五個工作機會。

公共工程與建廠同步施工

為加速新吉工業區開發，市府團隊採各項公共工程齊頭並進，市府管控並協助廠商取得建照、提供融資專案及舉辦說明會等，讓廠商可儘早營運。

經發局指出，新吉工業區面積一二三．六公頃，其中產業用地七十六公頃，將引進低耗能、低污染產業，廢水零排放，目前已核准一一七家廠商進駐設廠，其中卅三家積極建廠中，經營鋼鐵的新合發、經營家電的禾聯碩已開始營運。

而因應中美貿易戰導致部分台商欲回台設廠，台南市也盤點新吉、七股科工區、麻豆、台南科工區等可再釋出工業用地約三六三公頃，可提供廠商進駐設廠。

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