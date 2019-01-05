〈南部〉助南台灣產業升級 工研院發表近40項新技術

2019-01-05

〔記者邱灝唐／台南報導〕看準南台灣發展優勢，工業技術研究院昨在經濟部南創園區一口氣發表近四十項技術研發成果，領域橫跨綠能、循環永續及微感測，為在地產業提升創新研發能力和經濟價值。

市長黃偉哲、經濟部主秘陳怡鈴、工研院長劉文雄及廠商代表皆出席；黃偉哲也期待中央地方攜手創新，推升台南產業發展。

看準南台灣優勢 新技術跨多領域

工研院昨舉辦「南台灣產業大進擊創新論壇」，發表近四十項技術成果，包括光學式PM2.5感測模組、可高速充放電鋁電池、橡膠資源解鏈再生循環系統等，試圖為南台灣產業進行技術改良或突破，並成立風行海洋、雷豐熱電、智鷹科技、南翔創新顧問等新創公司。

劉文雄強調，只要是在地產業需要的技術，工研院就一定支持，近年更以推動產業升級、發揮在地優勢及注入新活水的三個面向，培養長期扎根的產業。

陳怡鈴也說，經濟部多年來致力於產業區域均衡發展，未來更將強化中央資源與地方科技能量，建立中央與地方合作的新模式。

除了發表新的技術成果，工研院也陸續和南台灣業者合作，協助紡織業和漆包線廠轉進智慧化生產與製造，進而提升績效及產品的可追溯性與穩定性。

黃偉哲說，新技術能夠在地化很重要，樂見產業南漂到台南發展，而在地方政府協助部分，他也會在交通、營建等基礎建設上營造好的企業發展條件。

黃偉哲說，創新論壇是非常重要的指標，因為企業沒有創新就沒有未來，不論高科技產業或傳統產業皆是如此，感謝經濟部與工研院的協助，希望台南企業能藉論壇一起創新。

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