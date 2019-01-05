〈台北都會〉大巨蛋案遠雄下指導棋? 柯︰公開透明

2019-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市都市設計審議委員會日前審查大巨蛋案大轉彎，與會環保團體質疑，遠雄總經理湯佳峰當眾下指導棋，都市發展局前局長林洲民也在臉書稱「林洲民離開，大巨蛋都審可以比較容易通過」，使得大巨蛋進展再度蒙上陰影。但市長柯文哲昨未正面回應遭下指導棋狀況，僅稱全程錄影、開放網路直播，讓社會來批評。

前天都審會審議，會議氣氛有別於過去的劍拔弩張，遠雄代表屢次與都審委員談笑風生。討論到都審會去年十一月曾要求遠雄，若堅持全區評估交通，應把台北機廠納入的意見時，遠雄仍推託沒有台北機廠的相關數據；但新任都發局長黃景茂竟指示幫遠雄取得台北機廠數據，遠雄總經理湯佳峰也要求由委員投票決定鄰近的台北機廠是否納入交評範圍，引發現場譁然，環團批評市府不僅放水，更放任遠雄下指導棋。

柯文哲昨表示，大巨蛋走到今天這個局面，將來不管做什麼決定，都一定會有人批評，一定有人贊成或反對，所以他一開始就打定主意開放政府、公開透明、全民參與，開網路直播給大家看審議過程；而且他記得大巨蛋要投票時，市府委員都要迴避，反正就按照規則走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/