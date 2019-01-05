〈台北都會〉柯文哲才籲少寫 陳佩琪馬上發文嗆議員

2019-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前禁止台北市政府局處首長在臉書討論政策，遭台北市議員王鴻薇批評，應先管好愛發臉書的市長夫人陳佩琪；柯文哲昨上午回應，要陳佩琪「少寫」，但陳佩琪昨晚隨即於臉書再度發文，反嗆王鴻薇︰「當選民代的女性，竟然還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論。」

柯文哲曾坦言，台北市推動輪狀病毒疫苗補助政策，是因陳佩琪每天在他耳邊唸，才提早動用北市府第二預備金支應補助費用，因而在大選期間，遭國民黨對手丁守中暗諷「夫人干政」，惹來陳佩琪回嗆。而柯文哲面對都市發展局前局長林洲民離職，連續在臉書發文影響市府形象，日前下令禁止局處首長在臉書抒發情感。柯文哲說明，臉書如果寫家中小貓小狗，不會管你，但如果把政策拿到臉書去做發表，還是要用正常管道的新聞稿發布，不是在臉書上和民眾討論政策，這也是怪怪的。

管不動陳佩琪？柯結巴

但王鴻薇認為陳佩琪也該一視同仁，因此，會不會要求陳佩琪不能寫？柯文哲只敢說「少寫」。媒體追問，怎麼管不動陳佩琪，卻要去管官員？柯文哲結巴說，「這個…」被台北市政府發言人劉奕霆打斷後，就不再回應。

陳佩琪昨晚再度發文反嗆︰「看到一些女議員（指王鴻薇）說市長要管管老婆的臉書，就讓我想到，以前女人結婚後，就屬於先生的附屬品，那時民法規定妻子要以丈夫的住所為住所，否則老婆戶籍沒跟上喜歡遷戶口的老公，壞心眼的老公就可利用這條文把老婆休了。時序進入二○一九，又是當選民代的女性，竟還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論，撩起了我再發廢文的動機。」

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