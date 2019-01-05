〈台北都會〉台北傳統市場年菜開賣 店家推優惠

2019-01-05

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，台北市知名傳統市場南門市場、士東市場、安東市場年菜開賣，店家推出各式折扣優惠，主打以便宜的價格，就能吃到餐廳等級的佳餚！

南門市場優惠 到二月四日止

台北市南門市場即起至二月四日推出應景食品與折扣優惠，如逸湘齋推出優惠年菜套餐，最便宜的三千元有找、合興糕糰寧波年糕買二送一、快車肉乾滿萬打九折、億長御坊金豬報喜年菜套餐加贈油飯、南門點心坊全店買五送一、黑冠美食坊知高肉買十送一等。

士東市場年貨大街 可抽福袋

士東市場則推出「年貨大街」，士東市場自治會副會長林宜靜表示，士東市場攤商多達二五○家，幾乎每家都有不同的優惠，民眾只要到「士東市場」臉書粉絲專頁分享貼文，即可抽福袋，有機會抽到現金、名牌包等，獎品相當豐富，人人都能參加。

安東市場陸續推出年菜優惠

安東市場率先推出年菜優惠的是馬師原創料理，民眾可依照喜好選擇菜色，套餐價格也相當平價，最便宜的五道菜套餐只要一九六○元。安東市場自治會會長郭秀滿表示，市場內其他店家也將陸續推出年菜優惠，歡迎民眾選購。

由於現在中國的非洲豬瘟疫情嚴重，是否對店家造成影響？逸湘齋老闆娘蔡秀娟表示，雖然台灣還沒爆發疫情，但多少會擔心，顧客也會有疑慮，不太敢吃豬，因此會減少豬的料理；今年剛好主打海鮮年菜，現在也有優惠，歡迎民眾購買。

主打手工金華火腿的萬有全表示，店內販售的豬肉製品有長期配合的廠商，都是使用台灣本地的溫體豬生產製作，也附有檢驗證明，臘腸、臘肉、金華火腿製作時間長，早在爆發非洲豬瘟疫情前就做好，消費者不必擔心。

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