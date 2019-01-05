〈台北都會〉台北捷運民生汐止線拍板 民生圓環設站

2019-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運民生汐止線延宕十四年以來，捷運工程局去年底確定第二階段路線，將走民生東、西路，並於民生圓環設站。捷運局主秘王偉解釋，他們不是為了趕送報告，而是後續行政程序太冗長，就算進展順利，最快也要等到二○三○年，民生汐止線才能完成，若有需要，都願意跟民眾說明。

最快要到二○三○年才完工

按照捷運局規劃，民生汐止線會以地下路線由大稻埕沿著民生東、西路，穿過基隆河後接新湖一路、民權東路、安康路，並經新社后橋跨越基隆河至新北市境內後，再沿大同路與台鐵汐科站銜接，最後在汐止區公所設置終點站，全長約十七．四公里。全線採分期興建，雖可行性研究早在二○一○年就通過中央審議，卻因民生社區民眾反彈，導致第二階段路線（民生西路至新湖一路）環評被環保署認定有不穩定因素，卡關多年後，直到去年才重啟環評。

議員批民調回收問卷2成就定案

台北市議員王鴻薇昨召開記者會批評，去年十月，捷運局對民生社區進行民調，發出約三萬份問卷，其中雖有六成五支持走民生東路，其餘三成支持走民權東路，但實際問卷回收僅六一六四份、回收率約兩成，捷運局就將路線版本拍板，還趕在去年底將環境影響說明書送到中央審議，導致里長反映接獲居民的反對投訴。

王鴻薇說，她個人也住在民生社區，能理解當地居民對該路線的爭議原因在於民生東路路幅狹窄，擔心捷運一旦開工，就會進入交通黑暗期，以及民生社區房屋大多老舊，施工過程恐造成房屋鄰損。

捷運局︰施工期讓公車路線改道

王偉解釋，計畫送審、核定後，若進入細部設計階段，就會進行沿線建物識別調查；動工期間也會設置監測儀器，若造成建物傾斜、鄰損，會安排第三公正單位調查，依結果做為房屋未來修建、改建的主要參考因素；交通方面，確實會造成公車與大規模交通改道，而民生東路施工段的路寬僅十八公尺，但周邊道路齊全，施工期間的交通維持計畫，可讓公車路線改道，鄰近南京東路、松山機場端都有捷運路線，可透過接駁公車等減少交通衝擊。

後續審查作業長 趕在去年送交

王偉也說，趕在去年底之前將環境影響說明書送交通部，原因在於後續的審查作業，就算今年審查通過，還得在下半年併同做綜合報告書修正，明年才能爭取核定、後年進入細部設計，若進展順利，才能在二○二三年啟動分階段施工，施工至少六年半，初估最快要到二○三○年才會完工。

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