〈台北都會〉海軍營舍工程延宕解約案 基市府判賠

2019-01-05

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕基隆市政府八年前發包翔禾鑫施作「海軍基隆後勤支援指揮部官兵營舍新建工程」。基隆市政府以工程延宕為由解約，翔禾鑫則認為是市府未核准廢土運棄，雙方對簿公堂，結果基隆地院判市政府敗訴，要支付翔禾鑫工程款三千五百多萬元。

工務處：將與律師討論後 擬提上訴

市政府工務處表示，該工程還有另一案尚在審理中，會和律師討論，擬上訴高等法院。

判決指出，翔禾鑫在二○一一年間承攬「海軍基隆後勤支援指揮部官兵營舍新建工程」，因工程未能如期竣工，二○一三年市府終止契約。

翔禾鑫因拿不到工程款，提告求償四千八百多萬元。翔禾鑫主張，市政府遲延付款、未核准廢土運棄導致工程無法如期完工。

市府則表示，因工程進度落後達十一．五五％，且未能在二○一三年七月完工，才未繳付工程款，與未核准廢土運棄無關。

法院認為，翔禾鑫依監造單位核算已完工的工程，尚可領工程款四千八百多萬元；市府以工程延宕，罰廠商支付逾期違約金兩千七百多萬元，也都有理。債務相抵，加上市府應返履約保證金一千四百多萬元，判市府應給付翔禾鑫工程款三千五百多萬元。

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