〈台北都會〉新北市重大瓶頸路段 比照災害應變分級預警

2019-01-05

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕新北市汐止地區三日早上交通尖峰時間，因多起交通事故造成大壅塞，通勤族罵翻，市長侯友宜昨天指示比照災害應變中心分級開設的方式，未來在類似的重大瓶頸路段發生壅塞，必須啟動不同層級的快速反應；相關單位昨天下午會商，將在春節前提出「交通敏感地區緊急應變計畫」，並擇地實兵演練。

春節前提計畫 並擇地實演

侯友宜昨天早上七時五十分由交通局、警察局、區長等相關人員陪同，抵達大同路、禮門街口勘查。警方指出，前天因一輛公車在大同路近南陽街口漏油鎖死，無法拖吊，只能在現場修復，耗時近兩個小時，後續又發生貨車、轎車擦撞等多起事故，事故車佔用三個車道，造成附近交通動彈不得。

侯友宜指示提報全市瓶頸路段

侯友宜指示相關單位應加強應變能力、預警方式要縮短，「哪有花兩個小時在馬路上修公車漏油」；此外，應提報全市瓶頸路段，遇類似重大突發壅塞，比照災害應變中心三級開設的方式，交控中心要啟動各級、各單位應變。汐止聯外道路改善，包括短期應變的加強、中期拓寬康寧街、吉林街、長期研議新闢道路到台北市。

交通局長鍾鳴時補充，吉林街拓寬原本要跟汐止民生線同時進行，但汐止民生線環評還未定案，擬先整頓吉林街拓寬成十公尺寬；因牽涉與台北市的溝通，不排除先進行新北端。此外，道路拓寬後，研議設為公車專用道，接駁民眾到東湖站轉乘捷運，避免民眾自行開車擠到南港。

鍾鳴時說，交通控制中心在三日早上六點多就掌握訊息並發布，但訊息無分級分類，與其他區域的交通資訊相似，並無特殊之處，直到十點多，訊息累積十幾個，加上議員反映，才發現情況不對勁。應變的敏感度不足要檢討。

未來針對如淡水民權路、台64、台65、台1封閉式高架路段，汐止南陽街到新台五路這類沒有替代道路的「交通敏感脆弱區」，必須有一套分級預警，現階段將先由交通局、警察局提出路段範圍、列入時機、單位橫向聯繫等作法，在春節前訂出應變計畫，並進行演練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/