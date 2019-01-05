〈北部〉花逾6000萬 改造蘇澳運動公園

2019-01-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮運動公園設施老舊，鎮公所爭取到體育署經費，預計投入六千二百五十萬元整建，包含運動公園游泳池、籃球場、網球場等設施都將全面改善，工程預計五月動工，最快明年暑假前可望完工。

蘇澳鎮運動公園一九九○年落成，設有室內、外游泳池、籃球場、網球場、壘球及溜冰場等；其中，室外游泳池還是溪南地區唯一一座全年開放的五十公尺標準泳池。鎮公所原將泳池委外經營，卻碰到包商違約，去年二月收回自營，五月重新開放，但十一月底又因為設施老舊，室外泳池出現多次漏水，不堪營運虧損只能暫時關閉。

考量民眾運動需求，公所多次向體育署爭取經費，終於獲得五千萬元補助，加上公所自籌款，將投入六千二百五十萬元進行大改造，室外標準泳池將打掉重做，改以不鏽鋼池底並以特殊塗料為主，解決漏水問題，一旁也會增蓋冷泉泡湯區，室內溫水泳池則增設SPA高溫水療池，戶外籃球場、網球場等鋪面全面刨除更新，改善夜間照明設備。

目前泳池收費每次一百元、蘇澳鎮民六十元，至於改善完成後是否調整票價？鎮長李明哲說，收費調整需經代表會同意，未來公所、代表會會再針對收費討論。改善工程預計五月才會動工，配合泳客需求，室內泳池及烤箱即日至四月卅日仍會開放。

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