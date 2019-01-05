〈北部〉冬山河上游被倒垃圾 疑來自北市

2019-01-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河上游的舊寮溪，近期被人偷倒垃圾，縣環保局及村民從垃圾堆裡的帳單、身分證等資料，查出對方疑住在台北市。當地居民氣得大罵「從台北跑到宜蘭倒垃圾，很沒公德心」，並擔憂垃圾若漂到下游恐破壞冬山河環境；環保局表示，會請當事人到場說明，並依廢棄物清理法開罰。

找到帳單、身分證等資料

冬山鄉中山村民日前到舊寮溪散步時，意外發現上游處被亂倒家用垃圾，垃圾袋裡除了有皮鞋、資料及書籍，還有大批廢棄棉被、枕頭及衣物，且疑有部分垃圾已順溪流沖至下游處。中山社區發展協會理事長李振福得知後立即通報環保局，稽查隊員從垃圾堆的帳單，還有張被丟棄的身分證等資料，查出相關人員疑似住在台北。

「從台北跑到宜蘭丟垃圾，很沒公德心！」李振福痛批，舊寮溪是冬山河上游，周邊還是休閒農業區，假日時遊客眾多，這批家用垃圾就丟在溪床旁，若雨下大一點，垃圾便順著溪流往下漂，不僅有礙觀瞻，恐還會破壞冬山河環境。

「自己倒的垃圾自己來清」李振福直言，中山社區位處偏遠，二年前舊寮溪也曾被人亂丟垃圾，居民、環保單位花了很多時間才清完，沒想到近日又被亂倒垃圾，環保局找到丟棄人後，不僅要嚴加開罰，還要請行為人自己來清理，才能發揮嚇阻作用。

環局將要求當事人到案說明

宜蘭縣環保局表示，舊寮溪屬縣管河川，已請相關單位協助清運垃圾，另透過帳單等資料調查，已查出當事人地址及身分，並發出公文要求到案說明，調查這些垃圾是委託清運或是當事人濫倒所造成，全力追查並依照廢棄物清理法開罰一千二百元至六千元罰鍰。

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