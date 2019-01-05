〈北部〉輔導轉型 宜蘭廚餘豬場剩42場

2019-01-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天成立宜蘭縣非洲豬瘟災害應變中心，並召開首次緊急應變會議。縣長林姿妙指出，金門不斷從外海漂入病死豬，顯然疫情已到家門口，縣府會全力將病毒阻絕縣外；縣府農業處指出，全縣現有約四十二家豬場還食用廚餘，將積極輔導轉型離牧或改為飼料場。

宜蘭縣政府統計，宜縣養豬場有一百一十六場，約有五萬頭豬，其中四十二場食用廚餘，豬隻約一萬頭，宜縣昨成立災害應變中心，並於下午五點召集應變會議，決議近期辦理非洲豬瘟防疫演習，縣府概估，縣內若發生疫情，產業損失將達七億元以上。

宜縣上個月十九日，在五結海岸曾發現病死豬，所幸未驗出非洲豬瘟病毒；縣府農業處指出，全縣原有四十七場食用廚餘的豬場，去年八月非洲豬瘟疫情於中國爆發後，縣府積極輔導廚餘豬場轉型飼料場，現已有五家轉型，剩下四十二場。

農業處表示，配合中央「廚餘轉飼料」的補貼政策，將更積極輔導廚餘豬場轉型，每頭豬補助二千二百元，豬場豬數在二十頭以下則將輔導離牧不再養豬，至於先前已轉型的五家豬場，縣府也會協助申請補助。

要求廚餘場加裝蒸煮設備

至於縣內現有的廚餘場，縣府要求業者加裝廚餘蒸煮設備，所有廚餘在給豬隻食用前，需加熱一小時，溫度要達九十度以上，上個月稽查四十二場次，未來也會請環保局，針對高風險豬場加強稽查強度。

縣府秘書長林茂盛說，如果台灣本島發生豬瘟疫情，將協請警察單位在縣內聯外道路，進行農產品檢查與管制，維護縣內豬隻安全。

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