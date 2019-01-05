〈北部〉轉用飼料差額補貼 即起申請

2019-01-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕配合中央非洲豬瘟防疫措施，花蓮縣府農業處針對廚餘養豬戶，將給予「轉用飼料差額補貼」及「自願性退場補助」，飼料差額每頭豬補助二千二百元。

也有自願性退場補助

農業處長羅文龍說，花蓮縣目前共計一○二場養豬場，飼養豬隻約七萬一千頭，其中廚餘養豬場十五場，飼養約一萬一千頭豬隻，占花蓮縣養頭數的十五％，為降低非洲豬瘟防疫風險，將配合農委會辦理廚餘養豬戶轉用飼料差額補貼及自願性退場補助措施。

他表示，補助對象為縣府去年十二月底進行廚餘養豬聯合稽查的廚餘飼養戶，其用地符合土地分區使用管制規則、並具有土地使用權證明，申請期間自即日起至三月卅一日止，可向養豬場所在地鄉鎮市公所辦理。

羅文龍說，「轉用飼料差額補貼」是為減輕廚餘養豬戶購買飼料負擔，補助農戶購買飼料與廚餘的價差，每頭豬隻補助二千二百元，但選用的飼料廠，應為已領有農委會核發的中豬或大豬配合飼料製造登記證者，經補助全場改吃飼料的廚餘養豬場，並只能以飼料餵飼豬隻，不得使用酒糟、豆渣、蛋捲、麵包等。

他指出，「自願性退場補助」則比照一九九八年因應加入WTO養豬產業結構調整的離牧補償標準，以無廚餘蒸煮設備者為優先，補助費包含畜舍、廢水處理設施、畜舍拆除廢棄物清除、退場獎勵金等。

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