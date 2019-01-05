〈北部〉花蓮防非洲豬瘟 廚餘處理有配套

2019-01-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府昨天成立「非洲豬瘟動物疫災災害應變中心」，將補助縣內廚餘養豬戶轉用飼料差額，部分養豬戶雖願意配合，但仍憂心龐大的廚餘回收量是否有配套處理措施；縣府環保局表示，全縣每月廚餘量約五百公噸，其中的八成餵豬，若未來全數禁食，堆肥、掩埋處理仍可負荷。

花蓮縣動植物防疫所並表示，目前已跨局處任務編組工作確認及盤點並整備疫災所需各項物資機組，除督導各鄉鎮市公所成立緊急應變小組、加強與外縣市交界重要路口的監視設備，以利追蹤控管疫情來源外，十日下午二時也將在玉里鎮模擬疫災發生狀況演練。

全縣每月500噸 堆肥、掩埋能負荷

非洲豬瘟病毒拉警報，全台各養豬戶防堵疫情不敢掉以輕心，花蓮縣內一○二家合法養豬戶，其中十五戶仍採半廚餘、半飼料混養餵豬；面對外界「應全面禁止廚餘養豬」聲浪，花蓮縣養豬協會理事長陳志忠表示，若中央祭出規定，願全力配合。

他說，由於廚餘養豬被視為恐是傳染非洲豬瘟的途徑之一，雖都合格以高溫蒸煮廚餘成泥漿狀，且隔天才餵食，但若防疫需求必須停止，將願意配合，目前自己的養豬場，平均一天就要吃掉十二噸以上的廚餘，若不餵廚餘，餐廳業者龐大的廚餘量要如何去化，政府應該要有相關配套措施。

花蓮縣環保局廢棄物管理科指出，縣內鄉鎮市公所每月回收的廚餘量約在四百至五百公噸，其中餵豬熟廚餘約占八成，剩下的二成則由廚餘堆肥廠進行堆肥再利用，目前還未收到中央禁食通知，若廚餘量全數禁食，全作為堆肥、掩埋處理仍可負荷。

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