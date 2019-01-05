〈北部〉苗栗縣貓裏喵公園開幕 打造親子樂園

2019-01-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府在縣議會後方興建貓裏喵親子公園，於昨天揭牌開幕前，已吸引眾多親子造訪，廣受好評；苗縣府表示，將繼續爭取中央經費補助，在公園北側空地規畫設置滑輪溜冰場，及滑水遊樂場等，打造成為苗栗第一座全齡化友善環境的親子公園。

苗縣府爭取內政部營建署補助二千七百萬元，在縣議會後方設置貓裏喵親子公園，遊戲設施包括八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯、鞦韆、攀爬鋼架、蹺蹺板、轉椅、兒童戲沙區及廁所、洗腳池等，以及設置夜間照明設備、戶外監視系統，並投保公共意外責任險；苗縣府於元旦連假先開放體驗，吸引眾多親子造訪。

縣長徐耀昌於昨天開幕時表示，歡迎家長帶著孩子前往同樂，也希望遵守遊樂設施使用規定，並不要帶寵物進入，水利處也指出，公園設有監視器，若有飼主放任寵物在沙坑便便，將追查開罰，籲共同維護環境清潔。

徐耀昌並指出，苗縣府將繼續爭取中央補助經費，推動第二期計畫，在公園北側空地規畫設置苗市首座滑輪溜冰場，提供青年學子運動揚所，增設滑水遊樂場、共融遊戲場、貨櫃市集，打造成為苗栗第一座全齡化友善環境的親子公園。

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