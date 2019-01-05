〈北部〉《破壞石虎棲地》苗栗縣大安溪生態改造 專家促二期別做

2019-01-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態景觀改善建設計畫，遭外界抨擊破壞石虎棲地，引發爭議；苗栗縣議會改革連線成員昨天召開公聽會，台灣石虎保育協會理事長陳美汀批評全案「負面比正面的多」，對於「第二期工程植樹」做為生態補償，陳美汀也質疑「對石虎而言，這根本不是補償，且是錯誤的觀念，強烈要求不要做了！」

縣府：補償造林將協調暫不做

苗栗縣政府水利處水利科表示，卓蘭鎮公所後續將在濕地生態公園西側規劃「生態補償區」，種植一萬六千棵樹，是台電公司補助經費的造林計畫，卓蘭公所已發包，將協調公所暫時不要進場施作。

卓蘭鎮公所秘書蔡玄吉回應，植樹工程是前鎮長任內決標，公所會優先種植石虎專家學者所建議的樹種，並分區栽種施工，以減少對石虎生態的衝擊。

卓蘭鎮公所去年獲前瞻計畫經費補助，斥資八千萬於大安溪北側一四○縣道旁五公頃的閒置國有地，剷平原有草叢、灌木，改以水泥鋪面打造石虎卡通造型的大安濕地公園，遭環團及專家痛批「假保育真毀石虎棲地」，引發熱議。

苗栗縣議會改革連線成員縣議員陳品安、曾玟學、宋國鼎及黎煥強認為苗縣府目前雖已請卓蘭鎮公所停工，但「第一期濕地公園」工程進度已完成九十％，僅剩植栽工作，很可能延宕石虎棲地復育的時程，昨天邀集經濟部水利署、苗縣府水利處及農業處及環保局官員及石虎專家等召開公聽會，討論後續的處理的機制。

陳美汀︰一期盡快復工 種回原樹種

對「第一期濕地公園」工程已剩植栽收尾階段卻停工，石虎專家陳美汀不以為然，她要求應盡速復工，否則光禿一片，更影響石虎生態，建議盡快種回原生樹種。蔡玄吉則表示會進一步研議。

會中，宋玟學等人也關心苗栗縣政府研議的「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，並要求開放民間團體參與其中。苗縣府農業處長陳錦俊指出，去年提出審議時被苗縣議會決議退回，正修正相關條文，預計三月底向苗栗縣議會提出審議。

會中決議苗縣府水利處於一個月內確實整合各方意見，確認樹種與後續的植栽作業，以盡速復育石虎棲地；並落實諮詢平台的功能，以符合民間團體的要求。

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