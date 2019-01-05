〈北部〉嚴防非洲豬瘟 竹竹苗落實場區消毒

2019-01-05

〔記者黃美珠、王駿杰、彭健禮／竹苗報導〕防疫視同作戰！為防範非洲豬瘟，新竹縣、市與苗栗縣政府都已成立災害應變中心。其中新竹縣並在新竹肉品市場公司大門口消毒池旁，設置紅外線測溫設備，對要進場屠宰或拍賣的運豬車把關，待測試完成後隨即啟用，目前先加強場區及進出車輛的消毒。

竹竹苗嚴把關 成立災害應變中心

新竹縣政府表示，家畜疾病防治所與縣府環保局持續針對使用廚餘的養豬場加強查處蒸煮設備及操作是否符合規定，並督導餐飲團膳業者，避免把廚餘交給不具資格的廚餘養豬戶使用。

新竹縣府輔導廚餘養豬業者轉型

縣府也已啟動跨局處分工，農業處輔導廚餘養豬業者轉型用飼料飼養或接受補助離牧退場；民政處協助宣導禁止攜帶肉品回台的禁令；教育處加強對國中小學生宣導防疫觀念。

萬一發生疫情，縣府除準備掩埋所需土地，也已協調後備指揮部屆時協助防疫消毒與提供災害防救人力，並請台糖公司協助肉豬調配，讓肉品供應不虞匱乏。

新竹市政府產業發展處、動保所與後備指揮部、移民署等單位討論防疫分工，輔導用廚餘養豬的業者改用飼料，並持續對廚餘養豬場執行查核，加強肉品市場及周邊道路消毒。

苗栗縣政府十五日進行防疫演習

苗栗縣政府已成立災害應變中心，九日將召開跨局處會議，預定十五日進行防疫演習。

針對農委會要求若發現死亡豬隻，相關人員要在二小時內到達，苗縣府農業處表示，過去有處理口蹄疫、禽流感等經驗，已建立標準作業流程，沒有問題。

苗縣府除透過各單位宣導防疫，並輔導養豬戶落實門禁管制及畜牧場消毒，辦理教育講習，讓飼養戶與獸醫師遇到疑似病例時，立即通報及時處理。

苗栗縣有一百四十七場養豬場， 已完成九十三場查核，選擇改用飼料或退場的飼養戶可向各鄉鎮市公所申請補助。

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