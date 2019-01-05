〈北部〉大溪新停車場動線差 連假塞車惹怨

2019-01-05

〔記者許倬勛／大溪報導〕大溪區慈康陸橋是大溪觀光的門面，但陸橋位處慈湖、康莊、信義、和平及台四線等五路交叉口，是當地交通最複雜之處，為此業者在陸橋對面設置停車場，未料元旦試營運期間，停車場客滿仍有車輛大排長龍等候入場，導致周邊道路大塞車，也引發居民強烈反彈，市議員陳治文昨召集相關單位會勘，要求業者即刻停業。

市府交通局停車管理工程科長姜相維表示，業者去年申請通過利用空地設置停車場許可，沒想到出入口容易造成車流交織；他強調，停車場設置須符合不能造成主線道干擾和車輛遞延兩大條件，要求業者派員疏導並研擬相關對策，並暫時撤除廣告、指示看板等，否則不會核准停車場登記證。

業者無奈的說，早在半年前就開始跑申請程序，一切皆合乎法規，合約也向地主承租四年以上，目前只能配合交通局的要求，但公有道路非公司權力所及，即使派保全駐點，也僅能對排隊民眾勸導，警方加強取締才是周延之道。警方回應會協助疏導，但呼籲業者配合改善，例如：把出入口內縮，減緩車輛回堵情形，並派保全疏導交通。

陳治文表示，大溪老城區是熱門觀光景點，周邊停車不易，市府耗資一千二百餘萬元，在月眉地區新闢「大溪月眉停車場」，預計今年二月就會完工，另外，距慈康陸橋十五分鐘步行路程也有橋頭停車場，建議來大溪觀光的民眾可多加利用。

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