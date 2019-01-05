〈北部〉《桃園》防非洲豬瘟 加強巡查廚餘餵食豬場

2019-01-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕為防範非洲豬瘟疫情入侵，桃園市政府去年十二月廿八日成立「非洲豬瘟災害應變中心」，由副市長游建華擔任召集人，目前已經召開多次跨局處協調會議，除了嚴格管控廚餘外，也發動社會、教育等單位，對新住民、學生加強宣導，尤其新住民部分更是重點，以免誤將國外豬肉製品帶回國遭重罰。

全市399豬場 近八成餵廚餘

市府農業局長郭承泉說，桃園市有三九九家養豬場、總飼養量為十五萬二四九八頭，其中，使用飼料餵食有八十五家，飼養量為四萬二二七一頭；近八成、三一四家使用廚餘餵食，飼養量十一萬○二二七頭，目前監控的重點在於廚餘，要求養豬場必須將廚餘蒸煮到九十度C，且要連續蒸煮一小時以上，目前農業局人員已經針對各養豬場巡迴檢查。

機場廚餘流向 重點管控

郭承泉表示，跨局處會議參加單位包含環保、經發、社會、衛生、教育等，就廚餘如何巡查進行編組，並由各局處針對新住民、台商、學校等進行多方面宣導；此外，機場美食街、餐廳，由於外國旅客多，其廚餘流向五家養豬場，更是管控的重點，若是飛機上產生的廚餘，則會由防檢局直接銷毀，不會落地。

市府動物保護處長陳英豪表示，將疫區的豬肉帶回國內，第一次罰款廿萬元、第二次就一百萬元，很多外籍配偶並不清楚，這部分是宣導教育的重點，以免遭罰。

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