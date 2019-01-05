〈北部〉《桃園》立委選舉初選 藍綠蓄勢待發

2019-01-05

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕爭取連任落馬的前市議員楊朝偉沉寂一個多月後，昨在臉書粉絲頁宣布將參選第六選區立法委員（八德、大溪、復興、中壢十二里），前立委孫大千也力挺楊朝偉；事實上，國民黨於九合一選舉大勝，對於即將到來的立委選舉，黨內不少人躍躍欲試，包含前縣長吳志揚、黃國園黨部主委于北辰、前立委陳根德、楊梅天成醫院執行長徐慧伊、中常委侯佳齡及市議員萬美玲、魯明哲、前市議員謝彰文都傳出有意參選。

目前6席綠大藍小 都爭取連任

桃園市各選區現任立委如下：第一選區（龜山、蘆竹、桃園十一里）民進黨鄭運鵬，第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）民進黨陳賴素美，第三選區（中壢）國民黨陳學聖，第四選區（桃園）民進黨鄭寶清，第五選區（平鎮、龍潭）國民黨呂玉玲，第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里）無黨籍趙正宇，六人都會爭取連任。

九合一大勝 藍軍多人躍躍欲試

國民黨部分，吳志揚表態要在第三選區參選，由於陳學聖現為該選區立委，加上魯明哲、侯佳齡都傳出有意參選，也讓第三選區選情錯綜複雜。另于北辰傳出可能在第一或第六選區參選，雖然這次九合一大選，國民黨議員席次不錯，但很多黃復興提名的黨員落選，可能影響于北辰提名；陳根德耕耘地方甚久，地方傳出他可能就第一或第四選區擇一處參選。

徐慧伊目前就讀台大博士班，她是中常委張育美的女兒，天成醫院耕耘楊梅卅年，徐慧伊於第二選區參選，地方呼聲高；萬美玲挾桃園區議員選舉最高票，欲更上層樓可謂來勢洶洶；至於謝彰文在議員選舉意外落選，支持者都希望她角逐立委，若謝彰文參選，將挑戰現任立委呂玉玲。

綠陳賴素美、鄭寶清 新秀挑戰

民進黨部分，陳賴素美面臨市府顧問黃世杰挑戰，黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德的兒子，又是台大法研所高材生、公費留學，形象頗為清新，對陳賴素美而言將是嚴峻挑戰。鄭寶清則面臨前市議員范綱祥挑戰，巧的是范綱祥、黃世杰都擔任過執業律師，都具有法律背景。

而在第五選區部分，本屆立委選舉張肇良敗選，此次極可能捲土重來；至於第三選區，黨內也在徵詢地方人士意見，包含前立委黃仁杼等，都可能披掛上場。

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