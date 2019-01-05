〈中部〉蔡其昌FB票選 95%挺小英捍衛主權

2019-01-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕您贊成小英總統強勢捍衛主權，還是習近平的一國兩制？立法院副院長蔡其昌在臉書推出網路票選活動，不到一天即湧入上千名網友投票，目前有95％網友「支持小英總統堅定反對」，遙遙領先「認同習近平一國兩制政策」的5%。

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