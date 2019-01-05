〈中部〉安全存量剩4天 中市「A型」血最缺

2019-01-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台灣各地血庫安全存量不足，高鐵台中站昨日舉行捐血活動。台中捐血中心表示，目前台中市血庫安全存量只剩下四天，安全存量是七到十天，尤其今年過年長達九天，台中捐血中心近來全力推動捐血活動，希望能在過年前達到九天安全存量。

全台血荒 高鐵台中站辦捐血

全台鬧血荒，台北市只剩下二天多安全存量，台中市還有四天，最缺Ａ及Ｏ型，尤其Ａ型最缺。

高鐵台中站昨天舉行「寒冬送暖．捐血傳愛」活動，是台灣高鐵歲末年終捐血系列活動，台中站是第九站，左營、台北及桃園將陸續舉行。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，目前全台都缺血，平均安全存量四天，Ａ及Ｏ型最缺，台北市只剩二天多，台中市只剩四天，以Ａ型最缺。

吳孟達表示，缺血原因在於天氣冷、感冒者眾，十七至二十歲的青少年捐血人數減少，加上醫療用血增加，台中市去年一年醫療用血增加一萬三千袋，台北增加到二、三萬袋，尤其台北最近又冷又下雨，捐血的人減少。

吳孟達指出，根據統計，Ｏ型的人捐血最多，約佔五成，但因最近天氣時冷時熱，感冒的人增加，不能捐血，且睡眠不足也不能捐。

吳孟達擔憂地說，寒假將至，屆時青年學子捐血減少，加上過年有九天假，一般民眾也不會捐，捐血中心正努力舉辦捐血活動，希望春節來臨時，安全存量可達九天。

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