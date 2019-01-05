〈中部〉《台中》「彩色布幔」包樹未申請 民憂影響生長

2019-01-05

〔記者陳建志／台中報導〕台中軟體園區旁的大里東湖公園，去年七、八月增加多座藝術雕像，上百棵樹木的樹幹被包上彩色布幔，雖讓公園變活潑，不過有民眾打開包覆在樹幹上的布，發現上面爬滿密密麻麻的小昆蟲，憂心影響樹木生長。市府建設局則說，布置的中陽文創藝術股份有限公司事前並未申請，將要求限期改善。

一位民眾向本報投訴表示，大里東湖公園內去年七、八月左右多了好幾件玻璃纖維雕塑品，上百棵各式樹木的樹幹被包上粉紅色、黃色布幔，好奇撕開布幔，發現多棵樹幹上都聚集密密麻麻的小昆蟲，擔心樹木遭啃蝕枯死，希望早日拆除人工布幔，讓樹木可以自由呼吸。

記者實地走訪，發現東湖公園中央走道兩旁的樹木樹幹，幾乎全都以彩色布幔包覆，撕開布幔確實可看到裡面聚集密密麻麻類似螞蟻的小昆蟲。

中興大學植物教學醫院院長唐立正表示，樹幹包覆布幔，確實會吸引螞蟻等昆蟲聚集，但除非是樹木已死掉，才會吸引白蟻，就算是土白蟻，也只會啃蝕枯死的老樹皮，所以只要不包覆葉子影響光合作用，基本上對樹木生長影響不大，但公園原本就是藉由不同樹種、植物呈現自然的色彩，不建議以人工布幔長期包覆。

代為管養東湖公園的大里區公所公用課代理課長王源龍表示，事前未接獲業者申請以彩色布幔包覆樹幹當裝飾，因業者連滯洪池內也放置雕塑品，恐有違防洪相關規範，近日已蒐集相關資料呈報建設局；管養的市府建設局第四工程隊也說，並未接獲業者申請，業者若有辦活動需求，應事先提出申請，並擬定完善的維護計畫，將請大里公所要求業者限期改善。

中陽文創藝術股份有限公司葉姓專員坦承東湖公園的雕塑品，以及包覆在樹幹上的彩色布幔是該公司所布置，但是否有向市府申請需進一步查明。

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