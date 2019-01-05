〈中部〉《台中》水湳經貿園區路口被偷倒垃圾 清出3噸

2019-01-05

〔記者許國楨／台中報導〕開發中的水湳經貿園區路口監視器尚未建置完成，竟淪為不肖人士或業者偷倒垃圾及廢棄物場所，有民眾拍下其中一處路段被堆滿垃圾的照片，上傳臉 書社團，網友痛批「沒水準兼沒衛生，惡劣」；昨日上午，清潔隊耗費大批人力、四個小時才清完這些垃圾，強調將循線揪出亂倒垃圾者重罰、並派員在園區內加強巡邏。

水湳經貿園區幅員遼闊，因仍在開發中，平日人車不多，加上許多道路剛開通，路口監視器尚未建置完成，竟被相中淪為偷倒垃圾首選地點，最近有民眾行經敦平一街，發現道路兩旁被棄置堆積大量垃圾，有廢棄木製桌椅、彈簧床、玻璃瓶罐等各式家用廢棄物，現場不斷散發出惡臭，令人作嘔。

民眾氣得拍下照片，在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，「隨意傾倒垃圾的惡劣行為！難道沒有相關單位處理嗎？」網友紛紛留言說，「都丟好了能怎樣？沒憑沒據的要找誰告發，明早清潔隊摸摸鼻子來清走罷了」。

一名網友推測「光清潔隊的來收還要自己垃圾分類，只是這個量不是人去丟得出來，怎有點像是用斗車去丟的」，還有網友研判「通常是民營清除業者，收錢代為處理垃圾，為了省錢不去焚化廠而整車偷倒，就算有牌業者也不是不會幹這種事。」

環保局北屯清潔隊昨日上午獲報，派人車到場先逐一分類後再載運，共花了四小時才將該批約三噸的垃圾清運完畢。隊長張世祺表示，除了擴大周遭路口監視器調閱過濾，也會同步從垃圾內容尋找相關線索，一旦揪出偷倒行為人，將依廢棄物清理法開出一千二百元以上、六千元以下罰款。

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