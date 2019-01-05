〈中部〉《台中》防堵豬瘟 緊急應變中心首開會

2019-01-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕共同防堵豬瘟，市府昨日召開緊急應變中心第一次會議，副市長陳子敬要求相關局處及區公所加強疫情宣導，請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，發現疑似非洲豬瘟的異常狀況，應立即通報動物防疫機關，市府將進行後續處理。

10.6萬頭豬逾半用廚餘飼養

會議由副市長陳子敬主持，市府農業局長蔡精強表示，廚餘養豬場應將廚餘進行高溫蒸煮，高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持中心溫度於攝氏九十度以上，且蒸煮至少一小時以上。雖然豬瘟只會傳染給豬，不會傳染給其他動物及人，還是請各相關單位審慎因應。

動保處指出，台中豬隻畜牧場共二三九戶，飼養約十萬六千頭，廚餘養豬戶約計一九四戶，佔全市總養豬戶數八成一，使用廚餘飼養的豬隻約計五萬五千頭，佔全市總頭數五成二。

加強業者落實廚餘高溫蒸煮

另外，為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處也與環保局聯合稽查一九四戶廚餘養豬戶，去年十二月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備，未發現違規業者。

動保處表示，養豬業者如發現豬隻有發燒、食慾不振、血便等豬瘟病徵，請立即通報動物防疫機關，將派員至現場採樣檢驗。若出現豬瘟疫情，發生豬瘟的養豬場將全場撲殺，周圍三公里進行監控，豬隻屍體以就地掩埋為優先，若場地不足供掩埋時，以公有焚化爐焚化方式處理。

此外，動保處配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高二千二百元，即日起至三月底可向各區公所申請。

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