〈中部〉《台中》中火停5機組空品糟 市長「空氣換新」遭疑

2019-01-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中民眾昨早一出門就發現空氣品質很糟糕，平常從清水鰲峰山上望向西海岸整排高美濕地的風車，全被霧霾遮蔽了；台中火力發電廠近日有二部機組歲修、二部進行工程、一部檢修，民眾質疑「五部機組停機怎麼空氣還這麼糟，倘若不是檢修歲修，不就都紫爆了？」

議員籲盧市長提出更有效因應作法

市議員楊典忠表示，林佳龍市長任內推動八十六項空氣品質改善措施，讓台中空污平均值逐年下降，紅害天數也逐年減少，希望「空氣換新」的盧市長要提出更有效的因應作法，別讓台中藍帶海岸線變成灰色海岸線。

ＮＧＯ工作者江慶洲則在臉書發文說：「中火停五部機組的台中空氣品質，新市長新上任有新作為嗎？」網友Wan Ju Cheng 則批評說：「為了黨的利益，她什麼也不會做。除了引進中客一起吸霧霾」。

網友酸新市長已送出萬瓶保命氧氣

網友黃國賓說：「十部機組五部休息，都這種空氣品質了…看來重大固定污染源除了火力發電外，應該還有其他的重大污染源…不過感覺這幾年都錯怪中火了…」；網友呂志賢揶揄說：「放心啦！新市長不是已經送出一萬瓶保命氧氣，台灣一堆大大小小的工廠亂排放沒人管，要一次根除不太可能，目前沒見過這麼有效率的政府，不然台灣早發達了！」

各測站達橘色等級 環局啟動應變措施

對此，市府環保局表示，昨日上午十二時，環保署西屯、忠明、文山、大肚、沙鹿、龍井、梧棲等空品測站達「橘色」（對敏感族群不健康）等級，已啟動各項應變措施；空污是全國性議題，更是台中課題，市府面對空污不會迴避，也會不斷向中央反映多項能源和環保政策，並將協同市府相關局處，確實監測管制污染源，一步步讓空品更好。

至於議員、網友們質疑「空氣未換新」問題，記者聯繫市府新聞局請盧秀燕市長說明 ，但至截稿為止，尚未收到回應。

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