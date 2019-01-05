〈中部〉十方功德行善團小額募款 助278弱勢家庭

2019-01-05

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕愛的力量有多大？彰化縣十方功德行善團，成立四年來，透過三千名團員的小額捐款，共幫助二七八個弱勢家庭走過人生最艱難的時刻；彰化縣文興高中響應華山基金會為獨居長輩募集年菜活動，一千多名學生每天省下購買飲料的零用錢，存進「胖胖杯」中，昨日統計共計募得六萬餘元，可以讓一百名獨居長輩享用熱騰騰的年菜。

十方功德行善團發起人陳永聰表示，團員大多來自各行各業，都是靠著善心大眾一百、二百元累積，所募到的每一分錢，都用在弱勢家庭，最令人感動是，曾經接受幫助的人，日後也成為行善團員，雖然生活仍然清貧，還是省吃儉用存下一百元來幫助別人。

高中生省飲料錢 捐6萬助獨老年菜

文興高中為關懷獨居長輩，連續第七年與華山基金會合作「獨居老人年菜募集活動」，利用廢棄的一千CC飲料杯（又稱胖胖杯）作為存錢桶，讓學生自由捐贈零錢。校長林慶國表示，透過在各班放置的「愛心胖胖杯」，是一種實際的行動愛心教育，讓學生知道愛心不分大小，只要有心人人都可以做到。

華山基金會田中天使站站長李翠婷表示，感謝文興高中持之以恆送暖，這次活動共募款約六萬元，每份年菜價值六百元，可提供一百位獨居長者享用，讓長輩們感受到來自學生的愛心。

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