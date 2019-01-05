〈中部〉來仁愛賞梅、品茗 互新冬梅花季今登場

2019-01-05

〔記者佟振國／南投報導〕正值梅花花期，南投縣仁愛鄉二○一九互新冬梅賞花季今天正式登場。連續三個週休假日在互助、新生村賞梅區，舉辦農特產假日市集、花下品茗、原住民歌舞展演，部落結合時下流行的露營風潮，舉辦二天一夜部落輕旅行，賞梅之餘也讓遊客體驗搗米、狩獵、織布、射箭等在地原住民文化技藝。

入冬以來氣候偏暖，也讓梅花花期遲到，隨著元旦連假期間冷氣團報到，仁愛鄉內梅花陸續綻放，因花期縮短，遊客賞梅得把握時機，仁愛鄉公所從今天起舉辦十六天的「互新冬梅賞花季」系列活動。

連續3個週休假日 2條賞梅路線

鄉長吳文忠表示，互助、新生村賞梅秘境，近幾年已發展成為縣內重要賞梅景點之一，包括互助國小後方彭家梅園、西伯梅園、布虎梅園等，近幾年每到冬季梅花盛開即吸引遊客前往，成功帶動部落觀光產業。

今年花季活動期間連續三個週休假日，在互助村中原口停車場都有農特產假日市集，販售當地自產柑橘、檸檬、洛神花、青梅等加工產品，以及傳統織布作品，本月十二日在新生村楊眉苑旁梅林舉辦「花下品茗」活動，在梅花樹下設置茶席，讓遊客賞梅也品嘗仁愛鄉各高山茶區好茶。

十三、十九、廿日分別在中原、清流、眉原部落舉辦部落深度導覽，目前規劃二條賞梅路線，藍線互助西伯賞梅步道，從西伯梅園入口意象經瞭望平台至布虎梅園，全程約三公里；紅線則是眉原半天寮賞梅步道，全程約一‧五公里，沿途可眺望眉原部落及北港溪谷景觀。

公所也結合時下流行的露營風潮，導入在地的賽德克族、泰雅族文化、歌舞，讓遊客體驗搗米、狩獵、織布、射箭等傳統文化技藝，來趟不一樣的賞梅輕旅行。

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