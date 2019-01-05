〈中部〉嚴防非洲豬瘟 彰縣加強場區消毒

2019-01-05

〔記者張聰秋、劉濱銓／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情升溫，金門海邊發現的死豬檢體非洲豬瘟檢驗呈陽性，讓台灣防疫上緊發條。目前彰化縣養豬隻數全台第三，全縣共六八八處養豬場中，有一六二場以廚餘養豬，縣府依照農委會作法，加速推動廚餘養豬轉型，並提供每頭二千二百元飼料補助，啟動自願性退場輔導機制。南投縣則針對小規模養豬場完成清查，將與中央密切配合防杜疫情。

縣府成立變應中心 加速廚餘養豬場轉型

縣府農業處畜產科長殷世栓表示，輔導退場轉型和補助飼料，目前配合農委會比照全國作法，全縣一六二場廚餘養豬場即日起到三月卅一日可向鄉鎮市公所申請補助，縣府彙整審核後送農委會統一處理。

彰化縣養豬頭數目前約七十四萬隻，養豬場集中在沿海鄉鎮，二林、竹塘、大城、芳苑為高密度區域，約佔全縣一半以上，縣府昨成立非洲豬瘟災害應變中心，動防所針對養豬場的熱點區域出動四輛消毒車，加強場區消毒，非熱點區養豬場要求業者落實豬場環境清潔消毒，同時從講習、網路賴群組、發放海報，灌輸養豬戶防疫如同作戰，現階段廚餘養豬一定要使用經過高溫烹煮的廚餘。

漸進方式減用 不採全面禁廚餘

全國最大的養豬地區─雲林縣已全面禁止廚餘養豬，政策一出，廚餘回收價格狂跌，彰化市廚餘回收價格從每公斤一‧四六元狂跌到○‧五元，可說是「腰斬再腰斬」，形同無人要。彰化縣每日回收廚餘量約五十四公噸，環保局最近加強稽核，抓到一件未蒸煮處理廚餘，已依廢棄物清理法開罰一千二百元。

環保局副局長林孟弘指出，廚餘全國流通，非單一縣市區域性，縣環保局擔心馬上禁用廚餘養豬，勢必衍生問題，決定不跟進雲林縣全面禁止作法，將以漸進方式，讓養豬戶慢慢減用廚餘量，未用廚餘規劃送往溪州焚化爐焚化處理。

短期焚化處理 中長期擬設堆肥場

林孟弘表示，在農業處推動輔導廚餘養豬場退場或改用飼料補助的同時，環保局對於接下來廚餘養豬數量減少的問題，分短期、中長期計畫因應，短期會加強宣導呼籲民眾瀝乾廚餘水分，以減少廚餘處理重量，瀝乾過的廚餘擬送往溪州焚化廠焚化處理，中長期擬向中央爭取經費在田尾鄉和彰化市各設南北一處快速堆肥場，廚餘改作有機堆肥，以解決廚餘流向問題。

南投縣去年11月即成立應變小組

南投縣家畜疾病防疫所表示，南投縣早於去年十一月廿七日成立「非洲豬瘟緊急應變小組」，但因比行政院的應變小組成立還早，被要求配合防疫作為，昨縣長林明溱已簽准，將配合中央一起防範疫情。

防疫所表示，南投境內養豬場有九十七場，數量約七萬九千多隻，目前加強養豬場訪視宣導，避免閒雜人車進入畜場，並針對小規模養豬場完成清查，將與中央密切配合防杜疫情。

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