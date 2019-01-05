〈中部〉2款冷凍即食包 顧長輩健康

2019-01-05

〔記者林國賢／雲林報導〕台大醫院雲林分院營養室研發多款台式口味「冷凍即食包」，讓咀嚼障礙或吞嚥困難長者也能吃得好、吃得下，增進健康，昨天公開配方讓民眾也能在家調理，照顧長輩。

七十三歲阿滿嬸獨居，為省去三餐烹調麻煩，早餐常以醬菜配稀飯，中午或晚餐有時吃個白飯拌肉汁、配醬菜或把剩菜剩飯加熱就解決，身體因此逐漸變瘦變差，活動力也減退，健康出現警訊。

台大醫院雲林分院營養室主任黃素華表示，雲林縣老人人口比例高，長者伴隨著生理功能退化，如牙齒脫落、唾液分泌減少、味覺嗅覺退化，影響對食物興趣，造成營養不良情形。

雲林分院副院長劉宏輝說，為了照顧長輩，院方推出味美爽口的兩款半流質飲食「冷凍即時包」，其中，葷食「皮蛋瘦肉粥」以雞蛋、豬細絞肉為蛋白質來源，高麗菜、胡蘿蔔為纖維來源及青蔥等食材；素食「養生什錦豆漿粥」以豆漿為基底，添加豆腐皮，以植物性蛋白質為主，使用高麗菜、木耳、胡蘿蔔為纖維來源，再用香料等提味，好吃又方便。

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