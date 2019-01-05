〈中部〉「日本大蔥」論株賣 二崙農會將推廣

2019-01-05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙鄉農民廖盈源歷經三年研究改善耕作技術，成功種出品質不輸原產地的「日本大蔥」，相對台灣四季蔥一把把論斤秤兩賣，廖盈源大蔥在連鎖賣場、超市販售以單株論價，價格約台灣蔥二至四倍。

二崙農會供銷部主任葉錦惠表示，廖盈源種植台灣四季蔥已經廿多年，被農友暱稱蔥王，這次成功培育日本大蔥，市場接受度也高，農會將積極推廣，讓農友有一項新的高經濟作物可供種植選擇。

廖盈源指出，日本大蔥種植期約四至六個月，種植四個月時水份較多口感鮮甜，種至六個月則口感接近台灣蔥，由於大蔥定根較深且富含水份，管理上要比台灣蔥更用心，管理加上目前國內尚無培育種子，種植成本也較高。

另外，日本大蔥相對台灣蔥更怕水，合適種植的季節約每年農曆九月至隔年三、四月，最佳種植期也有限制。

廖盈源表示，日本市場販售的大蔥大多要體長五十公分以上，現在他種植四個月的大蔥就已經有這樣水準，種植六個月更能有六十公分，在市場蠻受消費者喜愛。

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